Обломки столкнувшегося с самолетом Black Hawk подняли из реки

Аварийные службы США извлекли обломки вертолета Black Hawk из реки Потомак в Вашингтоне. Как сообщает NBC News, об этом заявили федеральные власти.

Обломки перегрузят на баржу и доставят в безопасное место. При этом специалисты продолжают поиски двигателя и хвостового винта военного вертолета. В Национальном совете безопасности на транспорте (NTSB) отметили, что из реки также подняли несколько частей пассажирского самолета Bombardier.

Напомним, что 29 января самолет авиакомпании American Eagle при заходе на посадку в аэропорт Вашингтона столкнулся с вертолетом Black Hawk. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. Выживших нет.

В конце января президент США Дональд Трамп заявлял, что Black Hawk нарушил безопасную высоту полета: он поднялся выше установленного предела в 200 футов. СМИ отмечали, что в момент столкновения самолет летел на высоте 325 футов, хотя диспетчеры оценивали, что он был на высоте 200 футов.

На борту лайнера были 28 человек, связанных с фигурным катанием: фигуристы, тренеры и члены семей, которые летели с чемпионата США. В их числе оказались и чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.