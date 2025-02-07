Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

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« П о в р е ж д е н а и н ф р а с т р у к т у р а . Л ю д и н е п о с т р а д а л и » , — с о о б щ и л ч и н о в н и к .

Лысак рассказал о повреждении объектов инфраструктуры в Мировской общине Никопольского района после удара ВС России вечером 6 февраля. При этом глава Днепропетровской ОВА не назвал более точное местоположение объекта и его характеристики.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали инфраструктуру водоснабжающей организации в Горловке. В каком районе города располагается поврежденный объект, не уточнялось.