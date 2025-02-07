Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области
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«Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали», сообщил чиновник.

Лысак рассказал о повреждении объектов инфраструктуры в Мировской общине Никопольского района после удара ВС России вечером 6 февраля. При этом глава Днепропетровской ОВА не назвал более точное местоположение объекта и его характеристики.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали инфраструктуру водоснабжающей организации в Горловке. В каком районе города располагается поврежденный объект, не уточнялось.

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