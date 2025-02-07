Маск заявил о риске США проиграть в «следующей войне»

Маск заявил, что программы вооружений США должны быть полностью перестроены
США потерпят поражение в «следующей войне», если не начнут полное реформирование своей программы вооружения. Такое мнение высказал миллиардер Илон Маск в соцсети Х.
Маск заявил, что американские программы вооружений должны быть полностью переделаны, так как текущая стратегия заключается в создании небольшого количества оружия по высокой цене для ведения «вчерашней войны».
«Если не будут предприняты немедленные и кардинальные изменения, Америка с треском проиграет следующую войну», — написал предприниматель, комментируя сообщение, что ВМС США планируют тратить $40 млрд в год в течение следующих 30 лет на 364 корабля, хотя могли направить эти средства на 10 тысяч беспилотников, «чтобы покрыть ими весь мир».
5 февраля у здания минфина США прошла акция против доступа Маска к казначейству. В руках у протестующих были плакаты «Остановите переворот Илона», «Маск, руки прочь от наших денег», «Никто не выбирал Илона».
Трамп: Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения
Митингующие опасаются, что «экономичные» решения главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) скажутся на их социальном обеспечении.