Маск заявил о риске США проиграть в «следующей войне»

США потерпят поражение в «следующей войне», если не начнут полное реформирование своей программы вооружения. Такое мнение высказал миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

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Маск заявил, что американские программы вооружений должны быть полностью переделаны, так как текущая стратегия заключается в создании небольшого количества оружия по высокой цене для ведения «вчерашней войны».

« Е с л и н е б у д у т п р е д п р и н я т ы н е м е д л е н н ы е и к а р д и н а л ь н ы е и з м е н е н и я , А м е р и к а с т р е с к о м п р о и г р а е т с л е д у ю щ у ю в о й н у » , — н а п и с а л п р е д п р и н и м а т е л ь , к о м м е н т и р у я с о о б щ е н и е , ч т о В М С С Ш А п л а н и р у ю т т р а т и т ь $ 4 0 м л р д в г о д в т е ч е н и е с л е д у ю щ и х 3 0 л е т н а 3 6 4 к о р а б л я , х о т я м о г л и н а п р а в и т ь э т и с р е д с т в а н а 1 0 т ы с я ч б е с п и л о т н и к о в , « ч т о б ы п о к р ы т ь и м и в е с ь м и р » .

5 февраля у здания минфина США прошла акция против доступа Маска к казначейству. В руках у протестующих были плакаты «Остановите переворот Илона», «Маск, руки прочь от наших денег», «Никто не выбирал Илона».

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Митингующие опасаются, что «экономичные» решения главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) скажутся на их социальном обеспечении.