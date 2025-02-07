Пока вы спали: санкции Трампа против МУС и утечка 23 тонн топлива у Сингапура

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Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в своем интервью, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза, пишет РИА Новости со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

" К о г д а с т р а н а с н а с е л е н и е м в д е с я т ь м и л л и о н о в ч е л о в е к ч у в с т в у е т к о л о с с а л ь н о е д а в л е н и е с о с т о р о н ы , о н а н е м о ж е т ж и т ь . М ы б ы л и п а р ш и в о й о в ц о й З а п а д а . < … > Д е м о к р а т ы н а с н е н а в и д е л и и з - з а п р о т и в о п о л о ж н ы х п о з и ц и й п о т а к и м п р о б л е м а м к а к м и г р а ц и я , в о п р о с ы г е н д е р а и с и т у а ц и я в о к р у г У к р а и н ы " , — п о с е т о в а л п о л и т и к .

Он отметил, что с приходом к власти Трампа в США, положение дел стремительно изменилось. Орбан также надеется на расширение экономических и политических связей между странами.

Трамп подписал указ о санкциях против МУС

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий санкции против Международного уголовного суда (МУС). Это решение стало реакцией на действия суда, направленные против Вашингтона и его союзников, среди которых выделяется Израиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

" Я , Д о н а л ь д Т р а м п , п р е з и д е н т С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в А м е р и к и , п о с т а н о в и л , ч т о М е ж д у н а р о д н ы й у г о л о в н ы й с у д ( М У С ) , с о з д а н н ы й н а о с н о в е Р и м с к о г о с т а т у т а , з а н и м а л с я п р о т и в о з а к о н н ы м и и н е о б о с н о в а н н ы м и д е й с т в и я м и п о о т н о ш е н и ю к А м е р и к и и н а ш е м у б л и ж а й ш е м у с о ю з н и к у И з р а и л ю " , - г о в о р и т с я в р а с п р о с т р а н е н н о м Б е л ы м д о м о м д о к у м е н т е .

В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС".

Глава Meta* посетил Белый дом

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг посетил Белый дом с целью обсудить возможности сотрудничества с американскими властями. Об этом сообщил представитель компании Энди Стоун, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись в социальной сети Х.

" М а р к Ц у к е р б е р г п о с е т и л с е г о д н я ( в ч е т в е р г - р е д . ) Б е л ы й д о м , ч т о б ы о б с у д и т ь , к а к M e t a * м о ж е т п о м о ч ь а д м и н и с т р а ц и и з а щ и т и т ь и п р о д в и н у т ь а м е р и к а н с к о е т е х н о л о г и ч е с к о е л и д е р с т в о з а р у б е ж о м " , - з а я в и л п р е д с т а в и т е л ь M e t a Э н д и С т о у н в с о ц с е т и Х .

В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива

В водах Сингапура произошла серьезная экологическая авария: 23 тонны дизельного топлива вылились в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление страны.

" П о л и ц и я С и н г а п у р а п о д т в е р ж д а е т , ч т о 5 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а н а р е г и о н а л ь н о й б а з е б е р е г о в о й о х р а н ы п о л и ц и и ( P C G ) в Б р а н и б ы л а о б н а р у ж е н а у т е ч к а д и з е л ь н о г о т о п л и в а . . . О к о л о 2 3 т о н н в ы т е к л о и з п о в р е ж д е н н о г о б е р е г о в о г о т о п л и в н о г о ш л а н г а , и с п о л ь з о в а в ш е г о с я д л я з а п р а в к и п а т р у л ь н ы х с у д о в в п о р т у С е л а т С е н г к и р е " , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

Утечку локализовали примерно через четыре часа, сейчас принимаются меры по очистке вод.

ФСБ задержала четырех женщин агентов Украины

В России задержаны четыре женщины, являющиеся агентами украинских спецслужб, которые планировали теракты против высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Задержанные признались в содеянном, и им может быть назначено наказание вплоть до 30 лет лишения свободы, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

" Ф е д е р а л ь н о й с л у ж б о й б е з о п а с н о с т и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и в г о р о д а х С е в а с т о п о л е , В о р о н е ж е и Р о с т о в е - н а - Д о н у п р е с е ч е н а д е я т е л ь н о с т ь ч е т ы р е х а г е н т о в - ж е н щ и н , з а в е р б о в а н н ы х у к р а и н с к и м и с п е ц с л у ж б а м и д л я с о в е р ш е н и я д и в е р с и о н н о - т е р р о р и с т и ч е с к и х а к т о в в о т н о ш е н и и в ы с о к о п о с т а в л е н н ы х о ф и ц е р о в М О Р Ф и о б ъ е к т о в т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к о г о к о м п л е к с а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.