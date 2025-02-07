Пока вы спали: санкции Трампа против МУС и утечка 23 тонн топлива у Сингапура
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Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в своем интервью, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза, пишет РИА Новости со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.
"Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада. <…> Демократы нас ненавидели из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, вопросы гендера и ситуация вокруг Украины", — посетовал политик.
Он отметил, что с приходом к власти Трампа в США, положение дел стремительно изменилось. Орбан также надеется на расширение экономических и политических связей между странами.
Трамп подписал указ о санкциях против МУС
Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий санкции против Международного уголовного суда (МУС). Это решение стало реакцией на действия суда, направленные против Вашингтона и его союзников, среди которых выделяется Израиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америки и нашему ближайшему союзнику Израилю", - говорится в распространенном Белым домом документе.
В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС".
Глава Meta* посетил Белый дом
Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг посетил Белый дом с целью обсудить возможности сотрудничества с американскими властями. Об этом сообщил представитель компании Энди Стоун, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись в социальной сети Х.
"Марк Цукерберг посетил сегодня (в четверг - ред.) Белый дом, чтобы обсудить, как Meta* может помочь администрации защитить и продвинуть американское технологическое лидерство за рубежом", - заявил представитель Meta Энди Стоун в соцсети Х.
В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива
В водах Сингапура произошла серьезная экологическая авария: 23 тонны дизельного топлива вылились в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление страны.
"Полиция Сингапура подтверждает, что 5 февраля 2025 года на региональной базе береговой охраны полиции (PCG) в Брани была обнаружена утечка дизельного топлива... Около 23 тонн вытекло из поврежденного берегового топливного шланга, использовавшегося для заправки патрульных судов в порту Селат Сенгкире", — говорится в заявлении.
Утечку локализовали примерно через четыре часа, сейчас принимаются меры по очистке вод.
ФСБ задержала четырех женщин агентов Украины
В России задержаны четыре женщины, являющиеся агентами украинских спецслужб, которые планировали теракты против высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Задержанные признались в содеянном, и им может быть назначено наказание вплоть до 30 лет лишения свободы, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО РФ и объектов топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.