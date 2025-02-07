Отставной американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал действия президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер раскрыл ошибку Трампа в конфликте на Украине и подчеркнул, что тот обманывает самого себя.

В США обещали обещали представить кнуты и пряники Трампа для переговоров по Украине

« Э т о ч е л о в е к , к о т о р ы й в ы д в и н у л п о л и т и ч е с к и й л о з у н г , ч т о о н х о ч е т п о л о ж и т ь к о н е ц в о й н е . < . . . > О н н е м о ж е т п р и н я т ь р е а л ь н о с т ь , < . . . > ч т о в о й н а з а к о н ч и т с я н а у с л о в и я х Р о с с и и » , — о б ъ я с н и л с в о ю п о з и ц и ю в о е н н ы й .

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в диалоге.