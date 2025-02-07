Орбан: Венгрия была паршивой овцой Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что его страна постоянно испытывает давление со стороны США и Евросоюза. Об этом пишет RT.

« К о г д а с т р а н а с н а с е л е н и е м в д е с я т ь м и л л и о н о в ч е л о в е к ч у в с т в у е т к о л о с с а л ь н о е д а в л е н и е с о с т о р о н ы , о н а н е м о ж е т ж и т ь . М ы б ы л и п а р ш и в о й о в ц о й З а п а д а » , - с к а з а л Орбан.

По его словам, демократы ненавидели Будапешт из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, вопросы гендера и ситуация вокруг Украины.

Орбан заявил, что Венгрия хочет сохранить связи с РФ

Премьер отметил, что с приходом к власти Дональда Трампа в США ситуация стремительно изменилась. Он выразил надежду на расширение экономических и политических связей между Венгрией и США.

Орбан подчеркнул слабость Европы и ее неспособность самостоятельно решить украинский кризис.

« М ы , е в р о п е й ц ы , д о л ж н ы б ы т ь с к р о м н е е . ЕС постоянно говорит о том, что он глобальный игрок. Но союз даже не может контролировать обстановку в своем собственном регионе», - заявил он.

Премьер-министр напомнил, что Россия не представляет угрозы для Венгрии, и с ней всегда можно найти общий язык. В то же время от Евросоюзом достичь взаимопонимания крайне сложно.

Ранее Орбан заявлял о планах Венгрии заключить с США сделку для сохранения экономических отношений между странами и предупредил, что ЕС ждут трудные времена.