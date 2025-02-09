США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС

Соединенные Штаты «очень заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС или же, в идеале, развалить». Такими словами эксперты объясняют внезапную ссору между США и ЮАР. Президент Южно-Африканской республики уже заявил, что его «не запугать», но насколько действительно его страна способна выдержать этот удар, и какое значение данный конфликт имеет для России?

Карающая длань новой администрации Белого дома, уже успевшая приложиться к Канаде, Мексике, Дании и Панаме, достигла Южной Африки. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он не поедет на министерскую встречу G20, которая должна состояться в Йоханнесбурге с 20 по 21 февраля. По словам главы Госдепа, он вообще не хочет посещать ЮАР «в знак протеста против попытки использовать G-20 для решения таких вопросов, как изменение климата и разнообразие, равенство и инклюзивность». Ну и потому, что ЮАР «экспроприирует частную собственность».

А президент США заявил, что прекращает всю помощь Южной Африке – якобы потому, что там у белых конфискуют земли и вообще к ним плохо относятся.

« М а с с о в о е Н А Р У Ш Е Н И Е П Р А В Ч Е Л О В Е К А , к а к м и н и м у м , п р о и с х о д и т у в с е х н а в и д у . С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы н е б у д у т э т о г о т е р п е т ь , м ы б у д е м д е й с т в о в а т ь . К р о м е т о г о , я п р е к р а щ у в с е д а л ь н е й ш е е ф и н а н с и р о в а н и е Ю ж н о й А ф р и к и , п о к а н е б у д е т з а в е р ш е н о п о л н о е р а с с л е д о в а н и е э т о й с и т у а ц и и ! » , – з а я в и л о н .

А затем еще и добавил, что ЮАР делает «вещи гораздо хуже», чем конфискации.

Южноафриканское руководство, конечно, глубоко возмутилось. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его не запугать, и добавил, что никакой дискриминации белых в его стране нет.

« П р а в и т е л ь с т в о Ю ж н о й А ф р и к и н е к о н ф и с к о в а л о н и о д н о й з е м л и … Н е д а в н о п р и н я т ы й З а к о н о б э к с п р о п р и а ц и и н е я в л я е т с я и н с т р у м е н т о м к о н ф и с к а ц и и » , – з а я в и л Р а м а ф о с а .

Это, конечно, не совсем так. Земельный вопрос в ЮАР очень неоднозначный. Так получилось, что после окончания апартеида в 1994 году белые граждане контролировали 77,580 млн гектаров сельскохозяйственных угодий из общей площади в 122 млн.

Новые власти взяли курс на перераспределение хотя бы трети от «белых» земель на добровольной основе (то есть покупка у тех белых, кто хочет продать), но к 2022 году не смогли выполнить эту задачу. И сейчас порядка 40 тыс. «белых» фермерских хозяйств владеют порядка 50% сельхозземель.

То есть с точки зрения «черного» большинства и «черного» руководства ЮАР – вполне может выглядеть как явная несправедливость. Наследие апартеида.

Поэтому власти перешли к более жестким мерам. Подписанный Рамафосой в декабре 2024 года закон подразумевает изъятие земли «в общественных целях» с выплатой «справедливой» компенсации. Однако в ряде случаев – например, если земля, по мнению властей, не используется – закон позволяет забирать и без компенсаций. Местные власти уверяют, что никаких злоупотреблений не будет, да и экспоприация без компенсации противоречит Конституции, и все же стоит дождаться правоприменительной практики.

Однако руководство США в ЮАР интересует не судьба белых граждан. Администрация Белого дома атакует ЮАР и Рамафосу по двум причинам.

« В о - п е р в ы х , п р а в и т е л ь с т в о Р а м а ф о с ы – э т о л е в о е п р а в и т е л ь с т в о . Е г о п о л и т и к а в н у т р и с т р а н ы н е с о о т в е т с т в у е т т е м п р е д с т а в л е н и я м о п р е к р а с н о м , к о т о р о е р а с п р о с т р а н е н о в а д м и н и с т р а ц и и Т р а м п а . О н а п о д д е р ж и в а е т п р а в ы х к о н с е р в а т о р о в д а ж е п р а в ы х р а д и к а л о в н а п о д о б и е т а м у с л о в н о г о Х а в ь е р а М и л е я . И е й н е н р а в я т с я т е л е в ы е п р и о р и т е т ы , к о т о р ы е Ю А Р п р о в о з г л а с и л а в р а м к а х с в о е г о п р е д с е д а т е л ь с т в а в G 2 0 » , – о б ъ я с н я е т г а з е т е В З Г Л Я Д з а м д и р е к т о р а Ц е н т р а к о м п л е к с н ы х е в р о п е й с к и х и м е ж д у н а р о д н ы х и с с л е д о в а н и й Н И У В Ш Э Д м и т р и й С у с л о в .

Соответственно, Вашингтон пытается давить на руководство ЮАР. «Администрация Трампа ни в коем случае не отказывается от попыток госпереворотов и содействия им, от вмешательств во внутренние дела. И сейчас она вмешивается в дела ЮАР, используя земельный вопрос для того, чтобы к власти в ЮАР пришли правые, прозападно-ориентированные элиты», – говорит Дмитрий Суслов.

И эти элиты оперативно отвечают на сигналы из Вашингтона. Партнеры Рамафосы по правящей коалиции в лице Демократического Альянса уже призвали власти страны не эскалировать. В частности, раскритиковали слова министра минеральных ресурсов страны Гведе Манташе о том, что «если [CIF] не дадут нам денег, давайте не будем давать им минералы».

« Я н е д у м а ю , ч т о э т и к о м м е н т а р и и п о л е з н ы и у с у г у б я т и б е з т о г о с л о ж н у ю с и т у а ц и ю , – н а п и с а л л и д е р А л ь я н с а Д ж о н С т е н х е й з е р . – М ы д о л ж н ы с т р е м и т ь с я у к р е п л я т ь о т н о ш е н и я с н а ш и м и к р у п н е й ш и м и т о р г о в ы м и п а р т н е р а м и , а н е р а з р у ш а т ь и х » .

Однако куда более важной является вторая причина. ЮАР рассматривается Соединенными Штатами как самое слабое и уязвимое звено в БРИКС.)

Как наименее стабильная и заинтересованная в углублении интеграции в рамках БРИКС страна из всей пятерки основателей (куда помимо ЮАР входят Россия, Китай, Индия и Бразилия).

« Н о в а я а д м и н и с т р а ц и я Б е л о г о д о м а о ч е н ь з а и н т е р е с о в а н а в т о м , ч т о б ы о с л а б и т ь Б Р И К С и л и ж е , в и д е а л е , р а з в а л и т ь . Э т а ц е л ь в о о б щ е б у д е т о д н о й и з о с н о в н ы х в о в н е ш н е й п о л и т и к е Т р а м п а . О н п о н и м а е т , ч т о Б Р И К С – э т о а н т и г е г е м о н и ч е с к о е о б ъ е д и н е н и е , в ы с т у п а ю щ е е з а м н о г о п о л я р н ы й м и р и б о л е е с п р а в е д л и в ы й э к о н о м и ч е с к и й м и р о п о р я д о к . А Т р а м п н е н а м е р е н о т к а з ы в а т ь с я о т а м е р и к а н с к о й г е г е м о н и и – п р о с т о х о ч е т б о р о т ь с я з а е е с о х р а н е н и е и н ы м и с п о с о б а м и , н е ж е л и л и б е р а л ы » , – г о в о р и т Д м и т р и й С у с л о в .

Вот он и работает на раскол организации. «Действовать будет кнутом (в отношении стран наподобие ЮАР) и пряником (который будет предлагаться Индии или ОАЭ). То есть кого-то наказывать и шантажировать, а кого-то перетягивать и стимулировать к снижению уровня их участия в БРИКС», – продолжает Дмитрий Суслов.

В отношении ЮАР применено пока три кнута. Первый – это финансирование. США помогают ЮАР в основном в рамках инициативы по борьбе с распространением ВИЧ. На эти цели Южная Африка получила от Штатов в 2024 году 454 млн долларов.

Второй – это удар по статусу. Отказ Марко Рубио от поездки на министерскую встречу G20 (как и возможный отказ Трампа от поездки на сам саммит) снижает его статус. А для ЮАР саммит является это не рядовым событием – Южная Африка стала первой африканской страной, на территории которой пройдет саммит G20. Проще говоря, саммит стал одним из свидетельств того, что именно ЮАР – а не Нигерия, Кения, Эфиопия или другая страна – является региональным лидером.

Наконец, третий кнут – это демонстрация потери интереса к региону. Марко Рубио заявил, что США отныне будут уделять больше внимания Западному полушарию. «Американская внешняя политика слишком долго фокусировалась на других регионах, игнорируя наш собственный, упуская возможности и пренебрегая партнерами и друзьями. Этому теперь приходит конец», – пояснил госсекретарь.

И в ЮАР – которая привыкла балансировать между великими державами и зарабатывать на этом – серьезно обеспокоились такой потерей интереса. «Частичный или полный уход из Африки создал бы значительную пустоту, позволив авторитарным державам, таким как Китай и Россия, уже увеличивающим свое влияние на континенте, расширить свое влияние. Это может ограничить доступ США к развивающимся рынкам, что приведет к упущенным торговым возможностям в регионе с огромным потенциалом, и будет способствовать развитию политики, противоречащей интересам США», – пишет южноафриканский Институт исследований в области безопасности.

Местные элиты не хотят, в частности, попадать в излишнюю зависимость от того же Китая, который является крупнейшим торговым партнером ЮАР (объем торговли между двумя странами в 2023 году оценивался в 55,2 млрд долларов, что более чем вдвое превышает объем торговли ЮАР с США). Поэтому многие из них готовы сделать все возможное, чтобы Белый дом на них не сильно гневался. В том числе и притормозить интеграцию в БРИКС – где решения, напомним, принимаются консенсусом.