В Раде раскрыли смысл заявлений Зеленского

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Дубинский привел цитаты из заявлений Зеленского и предложил перевод, «как читать украинский новояз в обращениях Зеленского». Например, политик напомнил слова украинского лидера о его открытости к выборам. По мнению Дубинского, это означает следующее: «К черту вас, я отсюда живым не выйду».

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Ранее Дубинский заявил, что украинские власти обсуждают допуск к президентским выборам кандидатов 2014 года. По его словам, доступ к выборам Виктора Януковича, Евгения Мураева, представителей Коммунистической партии и партии Геннадия Корбана «хоронит безальтернативность "партий войны"», которые доминируют в политике страны с 2014 года.

Зеленский отказался проводить выборы до завершения конфликта с Россией. По его мнению, проблемой для проведения голосования является и человеческий фактор.