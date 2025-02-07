Орбан признал давление со стороны Евросоюза и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал в интервью Neue Zürcher Zeitung, что его страна находилась под постоянным давлением США и Евросоюза.

Орбан признал давление со стороны Евросоюза и США
© globallookpress.com
«Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада», подчеркнул политик.

Орбан выступил против продолжения конфликта на Украине

При этом он отметил, что Демократическая партия США ненавидела Венгрию из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, гендерная политика и украинский конфликт.

Ранее Орбан признал, что ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре.

Между тем, венгерский лидер заявил о том, что президент России Владимир Путин всегда сдерживал свои обещания, в отличие от Брюсселя.

В мире
Виктор Орбан
Владимир Путин
Демократическая партия США
ЕС
Венгрия
Брюссель
Соединенные Штаты