Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал в интервью Neue Zürcher Zeitung, что его страна находилась под постоянным давлением США и Евросоюза.

« К о г д а с т р а н а с н а с е л е н и е м в д е с я т ь м и л л и о н о в ч е л о в е к ч у в с т в у е т к о л о с с а л ь н о е д а в л е н и е с о с т о р о н ы , о н а н е м о ж е т ж и т ь . М ы б ы л и п а р ш и в о й о в ц о й З а п а д а » , — подчеркнул политик.

Орбан выступил против продолжения конфликта на Украине

При этом он отметил, что Демократическая партия США ненавидела Венгрию из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, гендерная политика и украинский конфликт.

Ранее Орбан признал, что ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре.

Между тем, венгерский лидер заявил о том, что президент России Владимир Путин всегда сдерживал свои обещания, в отличие от Брюсселя.