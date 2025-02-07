Орбан признал давление со стороны Евросоюза и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал в интервью Neue Zürcher Zeitung, что его страна находилась под постоянным давлением США и Евросоюза.
«Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада», — подчеркнул политик.
Орбан выступил против продолжения конфликта на Украине
При этом он отметил, что Демократическая партия США ненавидела Венгрию из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, гендерная политика и украинский конфликт.
Ранее Орбан признал, что ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре.
Между тем, венгерский лидер заявил о том, что президент России Владимир Путин всегда сдерживал свои обещания, в отличие от Брюсселя.