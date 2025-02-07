Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Украине и России придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, сделка не будет приемлемой для всех сторон. Об этом он сказал газете New York Post.

« Ч е с т н о г о в о р я , о б е с т о р о н ы в л ю б ы х п е р е г о в о р а х д о л ж н ы у с т у п а т ь , т а к о в п о р я д о к в е щ е й . И в о т т у т - т о в а м и н у ж н о в ы я с н и т ь : " Ч т о п р и е м л е м о ? " » , - з а я в и л К е л л о г .

Он заметил, что итоговое решение вряд ли будет «приемлемо для всех», но необходимо соблюсти баланс.

При этом президент США Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России «для завершения конфликта» на Украине. По словам Келлога, санкции против РФ оцениваются «всего лишь на тройку» по шкале от одного до десяти, и есть возможность их ужесточить.

« М ы д е й с т в и т е л ь н о м о г л и б ы у ж е с т о ч и т ь с а н к ц и и — о с о б е н н о н а п р а в л е н н ы е н а д о б ы ч у и э к с п о р т н е ф т и . Э т о о т к р ы л о б ы п р о с т о р д л я д е й с т в и й » , - п о я с н и л о н .

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Ранее в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану Владимир Зеленский призвал дать Украине ядерное оружие, если вопрос о вступлении страны в НАТО растянется на годы. По его мнению, таким образом будет обеспечена безопасность страны. Однако Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия «между мизерными и нулевыми». Он выразил уверенность, что «этого не произойдет».