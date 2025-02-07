Келлог заявил, что сделка по Украине не будет приемлемой для обеих сторон
Условия сделки по украинскому урегулированию не будут приемлемыми для всех сторон, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Обеим сторонам в любых переговорах приходится идти на уступки... Будет ли она приемлема для всех? Нет. Но вы пытаетесь соблюсти баланс», — сказал он в интервью The New York Post.
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Келлог также отметил, что Трамп готов ужесточить санкции против России для завершения конфликта.