Условия сделки по украинскому урегулированию не будут приемлемыми для всех сторон, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

« О б е и м с т о р о н а м в л ю б ы х п е р е г о в о р а х п р и х о д и т с я и д т и н а у с т у п к и . . . Б у д е т л и о н а п р и е м л е м а д л я в с е х ? Н е т . Н о в ы п ы т а е т е с ь с о б л ю с т и б а л а н с » , — с к а з а л о н в и н т е р в ь ю The New York Post.

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Келлог также отметил, что Трамп готов ужесточить санкции против России для завершения конфликта.