Посол Кузнецов: Финляндия не намерена открывать границу с Россией

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что власти Финляндии не намерены в обозримой перспективе открывать границу с нашей страной.

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« В Х е л ь с и н к и н е у с т а ю т п о в т о р я т ь п о д н а д о е в ш у ю у ж е м а н т р у о т о м , ч т о н е т , м о л , с т о п р о ц е н т н о й у в е р е н н о с т и в т о м , ч т о г р а ж д а н е т р е т ь и х с т р а н н е и с п о л ь з у ю т о т к р ы т и е г р а н и ц ы д л я т о г о , ч т о б ы « т о л п а м и » н а п р а в и т ь с я ч е р е з р о с с и й с к у ю т е р р и т о р и ю в Ф и н л я н д и ю » , — отметил дипломат.

Финляндия назвала условие, при котором может открыть границу с Россией

При этом Кузнецов подчеркнул, что закрытие границы властями Финляндии является исключительно политическим решением, не имеющим никакого практического обоснования.

Кроме того, по его словам, финские власти призывают граждан готовиться к войне.

Также Кузнецов заявил, что НАТО в ближайшие месяцы начнёт размещать силы в Финляндии.