Посол Кузнецов: Финляндия не намерена открывать границу с Россией
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что власти Финляндии не намерены в обозримой перспективе открывать границу с нашей страной.
«В Хельсинки не устают повторять поднадоевшую уже мантру о том, что нет, мол, стопроцентной уверенности в том, что граждане третьих стран не используют открытие границы для того, чтобы «толпами» направиться через российскую территорию в Финляндию», — отметил дипломат.
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При этом Кузнецов подчеркнул, что закрытие границы властями Финляндии является исключительно политическим решением, не имеющим никакого практического обоснования.
Кроме того, по его словам, финские власти призывают граждан готовиться к войне.
Также Кузнецов заявил, что НАТО в ближайшие месяцы начнёт размещать силы в Финляндии.