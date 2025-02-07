Болсонару заявил, что если снова возглавит Бразилию, то выведет её из БРИКС

Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару заявил в интервью газете Folha de São Paulo, что если снова возглавит страну, то выведет её из БРИКС.

Болсонару заявил, что если снова возглавит Бразилию, то выведет ее из БРИКС
© РИА Новости
«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения», — отметил он.

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Кроме того, по данным РИА Новости, политик также заявил, что заключит «прочное военное соглашение» с США, направленное на борьбу с терроризмом на границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной.

В 2023 году Болсонару включили в число фигурантов дела об организации беспорядков в столице Бразилии.

В феврале прошлого года гражданская полиция Федерального округа Бразилии обвинила младшего сына Болсонару Ренана в отмывании денег и подделке документов.

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