Франция игнорирует запрос российского посольства запретить Украине вербовать наемников среди французских граждан для службы в Вооруженных силах Украины. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Пятой республике Алексей Мешков.

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« М ы о б р а т и л и с ь п о э т о м у в о п р о с у в о ф р а н ц у з с к и й М И Д . П р и т о м ч т о д е й с т в и т е л ь н о в о в с е х с т р а н а х н а е м н и ч е с т в о з а п р е щ е н о , т е м б о л е е к о г д а и н о с т р а н н о е г о с у д а р с т в о ч е р е з с в о и о ф и ц и а л ь н ы е п р е д с т а в и т е л ь с т в а в е д е т в е р б о в к у н а е м н и к о в - э т о в о о б щ е с к а н д а л ь н а я с и т у а ц и я . Н о н и к а к и х о т в е т о в о т ф р а н ц у з с к о й с т о р о н ы м ы н е п о л у ч и л и » , — з а я в и л М е ш к о в .

Украинская дипмиссия разместила объявления о вербовке наемников в Аргентине

Вербовка наемников для подразделений ВСУ ведется на официальном сайте украинского посольства в Париже.

До этого посольство Украины удалило объявление о поиске наемников в Аргентине после того, как в МИД южноамериканской страны обратилось посольство России.

В августе 2024 года украинское посольство в Гааге заподозрили в поисках наемников, о чем сообщил глава дипломатической миссии РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Ранее американский профессор признал участие граждан США в боевых действиях на стороне Украины.