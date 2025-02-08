Посол РФ: Франция игнорирует запрос запретить Украине вербовать наемников в ВСУ

Франция игнорирует запрос российского посольства запретить Украине вербовать наемников среди французских граждан для службы в Вооруженных силах Украины. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Пятой республике Алексей Мешков.

Посол в Париже заявил об игнорировании просьб запретить вербовать наемников в ВСУ
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«Мы обратились по этому вопросу во французский МИД. При том что действительно во всех странах наемничество запрещено, тем более когда иностранное государство через свои официальные представительства ведет вербовку наемников - это вообще скандальная ситуация. Но никаких ответов от французской стороны мы не получили», заявил Мешков.

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Вербовка наемников для подразделений ВСУ ведется на официальном сайте украинского посольства в Париже.

До этого посольство Украины удалило объявление о поиске наемников в Аргентине после того, как в МИД южноамериканской страны обратилось посольство России.

В августе 2024 года украинское посольство в Гааге заподозрили в поисках наемников, о чем сообщил глава дипломатической миссии РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Ранее американский профессор признал участие граждан США в боевых действиях на стороне Украины.

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