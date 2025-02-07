Администрация Трампа сократит штат сотрудников USAID в 16 раз

Администрация президента США Дональда Трампа сохранит в штате американского агентства по международному развитию USAID 611 сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на уведомление, которое было разослано работникам агентства.

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Всего штат USAID насчитывает более 10 000 человек. Таким образом, ожидается его сокращение более чем в 16 раз.

При этом чуть ранее агентство Reuters писало, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Позднее газета Financial Times писала со ссылкой на сотрудника USAID, что решение Трампа закрыть агентство приведет к катастрофическим последствиям. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил FT, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID «ошеломляющими и безответственными».

Илон Маск 2 февраля охарактеризовал USAID как «преступную организацию», которая, по его мнению, должна прекратить свое существование. В этот же день Маск сообщил, что Трамп поддерживает идею о закрытии USAID. Более того, предприниматель уточнил, что они уже активно работают над прекращением деятельности агентства.