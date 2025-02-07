Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников, однако после обращения посольства России в местный МИД оно пропало. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

« Б ы л о р а з м е щ е н о о б ъ я в л е н и е о в е р б о в к е " с о л д а т у д а ч и " д л я б о е в ы х д е й с т в и й п р о т и в В о о р у ж е н н ы х С и л Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , — о т м е т и л д и п л о м а т .

По его словам, посольство направило ноту в МИД с разъяснением, что такая деятельность нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Официальной реакции не последовало, однако объявление пропало, добавил Феоктистов.

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Он отметил, что случаи участия наемников из Аргентины в вооруженных формированиях Украины носят скорее идентичный характер.

Ранее военный эксперт, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, заявил, что украинские спецслужбы активно пытаются вербовать россиян для совершения диверсий и терактов. Он объяснил, что сегодня в интернете легко можно найти большое количество подобных предложений. И, сколько бы Россия их ни блокировала, появляются новые.