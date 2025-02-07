Шольц выступил против плана Трампа переселить палестинцев из Газы

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против плана президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в арабские страны на постоянной основе.

" Я п о л н о с т ь ю о т в е р г а ю т о , ч т о в ы д в и н у л п р е з и д е н т Трамп. Мы не должны переселять население Газы в Египет и Иорданию", - заявил Шольц на предвыборном мероприятии в Людвигсбурге (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Канцлер добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке и обеспечить мирное сосуществование между Палестиной и Израилем.

4 февраля президент США на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Президент высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы заплатить за это. Трамп указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.