В июне 2025 года пройдет конгресс БРИКС, на котором планируется утвердить создание аграрного альянса объединения. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщила президент Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова.

© Газета.Ru

« М ы у ж е в д е к а б р е п р о в е л и к р у г л ы й с т о л и с е й ч а с с о г л а с о в а л и п р о в е д е н и е к о н г р е с с а и с о з д а н и е т а к о г о а л ь я н с а . О т к л и к н у л о с ь б о л е е 1 0 с т р а н . С е й ч а с м ы д о р а б а т ы в а е м д о к у м е н т ы , м е х а н и з м ы , ф о р м и р у е м п р о г р а м м у » , — з а я в и л а О р л о в а .

Минфин США: БРИКС могут пытаться уйти от доллара, но другой резервной валюты нет

По ее словам, соорганизатором может стать Бразилия, так как она председательствует в БРИКС.

« С е й ч а с м ы ж д е м о т в е т а . В с е д о к у м е н т ы у т в е р ж д е н ы и с о г л а с о в а н ы » , — с к а з а л а г л а в а д в и ж е н и я .

Она подчеркнула, что такой альянс объединит усилия стран в сфере сельского хозяйства и технологий в области экологии, предложив альтернативу западным моделям сотрудничества.

Орлова также рассказала, что в альянс могут войти не только члены или партнеры БРИКС. Она отметила, что в этом проекте заинтересованы государства — члены и наблюдатели Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Казахстан и Узбекистан.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках БРИКС отличается многообразием и охватывает множество направлений.

Ранее на Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС, которую поставила Россия.