В БРИКС начали подготовку к созданию аграрного альянса

В июне 2025 года пройдет конгресс БРИКС, на котором планируется утвердить создание аграрного альянса объединения. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщила президент Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова.

БРИКС создаст аграрный альянс
© Газета.Ru
«Мы уже в декабре провели круглый стол и сейчас согласовали проведение конгресса и создание такого альянса. Откликнулось более 10 стран. Сейчас мы дорабатываем документы, механизмы, формируем программу», заявила Орлова.

Минфин США: БРИКС могут пытаться уйти от доллара, но другой резервной валюты нет

По ее словам, соорганизатором может стать Бразилия, так как она председательствует в БРИКС.

«Сейчас мы ждем ответа. Все документы утверждены и согласованы», сказала глава движения.

Она подчеркнула, что такой альянс объединит усилия стран в сфере сельского хозяйства и технологий в области экологии, предложив альтернативу западным моделям сотрудничества.

Орлова также рассказала, что в альянс могут войти не только члены или партнеры БРИКС. Она отметила, что в этом проекте заинтересованы государства — члены и наблюдатели Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Казахстан и Узбекистан.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках БРИКС отличается многообразием и охватывает множество направлений.

Ранее на Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС, которую поставила Россия.

В мире
Людмила Орлова
Владимир Путин
БРИКС
ЕАЭС
Бразилия
Казахстан
Узбекистан