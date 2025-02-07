Генпрокуроры США хотят ограничить возможности Маска и его департамента

Представители генеральных прокуратур 12 штатов намерены требовать через суд ограничить департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, в доступе к информации, заявила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Об этом сообщает РИА Новости.

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Она подчеркнула, что Маск, будучи богатейшим человеком на планете, не привык, когда ему говорят «нет».

Джеймс добавила, что в США никто не выше закона, а президент не обладает властью выдавать частную информацию тем, кого он выбрал, и он не может прекращать выплаты, которые утверждены конгрессом.

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По ее словам, уровень доступа у возглавляемого Маском ведомства беспрецедентный и неприемлемый, таких полномочий у DOGE нет.

До этого сообщалось, что специалисты департамента эффективности госуправления США получили доступ к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid (CMS).

Также стало известно, что министерство финансов США на фоне иска, поданного профсоюзами, отказалось предоставить сотрудникам DOGE доступ к федеральной платежной системе.

Ранее стало известно о расколе в окружении Трампа из-за Маска.