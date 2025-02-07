Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который введет санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

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Daily Mail опубликовало неподтвержденный мирный план Трампа по Украине

В приказе есть финансовые и визовые ограничения в отношении работников МУС и их семей, уличенных в расследованиях против американцев и их союзников.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против МУС. Американские законодатели осудили выдачу судом ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.