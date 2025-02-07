Саунд объяснила задержку с принятием документов у посла РФ "неуважением России"

Молдавский президент Майя Санду заявила журналисту телеканала TV8, что четыре месяца не принимает верительные грамоты нового российского посла из-за «неуважительного отношения» Москвы к Кишиневу.

Санду заявила, что пока не приняла верительные грамоты посла РФ «из-за неуважения»
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«Он пока не был приглашен, чтобы вручить мне верительные грамоты. Это связано с всеобъемлющим неуважительным отношением Российской Федерации к Республике Молдова», высказалась Санду.

По ее словам, решение по дипломату примут, «исходя из ситуации».

7 февраля политолог Станислав Ткаченко заявил, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева.

Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

30 декабря лидер молдавской Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон выразил уверенность, что новое правительство республики, которое будет сформировано после парламентских выборов в 2025 году, восстановит отношения с Россией.

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