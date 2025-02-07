Санду заявила, что пока не приняла верительные грамоты посла РФ «из-за неуважения»

Молдавский президент Майя Санду заявила журналисту телеканала TV8, что четыре месяца не принимает верительные грамоты нового российского посла из-за «неуважительного отношения» Москвы к Кишиневу.

« О н п о к а н е б ы л п р и г л а ш е н , ч т о б ы в р у ч и т ь м н е в е р и т е л ь н ы е г р а м о т ы . Э т о с в я з а н о с в с е о б ъ е м л ю щ и м н е у в а ж и т е л ь н ы м о т н о ш е н и е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и к Р е с п у б л и к е М о л д о в а » , — в ы с к а з а л а с ь С а н д у .

По ее словам, решение по дипломату примут, «исходя из ситуации».

7 февраля политолог Станислав Ткаченко заявил, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева.

Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

30 декабря лидер молдавской Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон выразил уверенность, что новое правительство республики, которое будет сформировано после парламентских выборов в 2025 году, восстановит отношения с Россией.