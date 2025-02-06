В Гренландии заявили о намерении провести референдум о независимости

Гренландская партия Siumut планирует в марте, после всеобщих выборов, организовать референдум о независимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

В Гренландии заявили о намерении провести референдум о независимости
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По данным портала, Siumut вместе с Inuit Ataqatigiit входит в двухпартийную правящую коалицию. Вместе они занимают 21 место из 31 в парламенте.

Представитель партии Дорис Йенсен разъяснила, что референдум будет проведен на основе статьи из закона 2009 года, которая гарантирует Гренландии увеличенную автономию, включающую право вести переговоры о полной независимости.

«Пока наша территория не обретет статус независимого государства, наши возможности официально участвовать в переговорах будут ограничены», пояснила политик.

Журналисты отметили, что не только правящие, но и оппозиционные партии Гренландии выступают против того, чтобы остров вошел в состав США.