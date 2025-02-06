В Гренландии заявили о намерении провести референдум о независимости

Гренландская партия Siumut планирует в марте, после всеобщих выборов, организовать референдум о независимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, Siumut вместе с Inuit Ataqatigiit входит в двухпартийную правящую коалицию. Вместе они занимают 21 место из 31 в парламенте.

Представитель партии Дорис Йенсен разъяснила, что референдум будет проведен на основе статьи из закона 2009 года, которая гарантирует Гренландии увеличенную автономию, включающую право вести переговоры о полной независимости.

« П о к а н а ш а т е р р и т о р и я н е о б р е т е т с т а т у с н е з а в и с и м о г о г о с у д а р с т в а , н а ш и в о з м о ж н о с т и о ф и ц и а л ь н о у ч а с т в о в а т ь в п е р е г о в о р а х б у д у т о г р а н и ч е н ы » , — п о я с н и л а п о л и т и к .

Журналисты отметили, что не только правящие, но и оппозиционные партии Гренландии выступают против того, чтобы остров вошел в состав США.