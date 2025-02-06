В Гренландии заявили о намерении провести референдум о независимости
Гренландская партия Siumut планирует в марте, после всеобщих выборов, организовать референдум о независимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.
По данным портала, Siumut вместе с Inuit Ataqatigiit входит в двухпартийную правящую коалицию. Вместе они занимают 21 место из 31 в парламенте.
Представитель партии Дорис Йенсен разъяснила, что референдум будет проведен на основе статьи из закона 2009 года, которая гарантирует Гренландии увеличенную автономию, включающую право вести переговоры о полной независимости.
«Пока наша территория не обретет статус независимого государства, наши возможности официально участвовать в переговорах будут ограничены», — пояснила политик.
Журналисты отметили, что не только правящие, но и оппозиционные партии Гренландии выступают против того, чтобы остров вошел в состав США.