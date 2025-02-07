Финское руководство отказывается понимать первопричины конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Он подчеркнул, что Хельсинки неверно оценивают перспективы российско-украинского конфликта. Власти Финляндии настаивают, что условия для достижения мира должны быть определены именно Киевом, добавил Кузнецов.

Посол Кузнецов: Финляндия не намерена открывать границу с Россией

Дипломат отметил, что Хельсинки продолжают говорить о необходимости нанести России «стратегическое поражение» на поле боя.

По его словам, с таким подходом Финляндия может стать одним из последних государств, которые «осознают иллюзорность подобных надежд и безальтернативность политического пути урегулирования ситуации».

В январе глава Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп сможет урегулировать российско-украинский конфликт за три — шесть месяцев.

Стубб добавил, что решение по урегулированию украинского конфликта не должно превратиться в «Афганистан 2.0». По его словам, в таком случае посредников впоследствии могут обвинять в том, что они «продали Украину».

Ранее президент Финляндии пообещал продолжать поддерживать Украину.