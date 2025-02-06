Рубио назвал условие для предоставления США помощи другим странам

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять внешнюю помощь, однако она будет отвечать национальным интересам Вашингтона и иметь смысл. Об этом пишет РИА Новости.

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" С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы б у д у т п р е д о с т а в л я т ь м е ж д у н а р о д н у ю п о м о щ ь . О д н а к о э т о б у д е т м е ж д у н а р о д н а я п о м о щ ь , к о т о р а я и м е е т с м ы с л и о т в е ч а е т н а ш и м н а ц и о н а л ь н ы м и н т е р е с а м " , – в ы с к а з а л с я о н н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и в Д о м и н и к а н с к о й р е с п у б л и к е .

Он также сообщил, что США будут на каком-то уровне представлены на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге (ЮАР), однако Вашингтон не согласен с повесткой встречи. По словам Рубио, темой встречи G20 станут разговоры о равенстве и инклюзивности, тогда как США "должны быть сосредоточены на таких вещах, как терроризм, энергетическая безопасность и реальные угрозы безопасности ряда стран".

До этого стало известно, что Рубио распорядился остановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Приказ не коснулся Израиля и Египта. В СМИ подчеркнули, что масштабная приостановка шокировала действующих и бывших сотрудников ведомства.

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID, используя налоги простых американцев, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, а также платило местным СМИ за публикацию своей пропаганды. Миллиардер также назвал Агентство преступной организацией, которой "нужно умереть".