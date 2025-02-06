На греческом острове объявили чрезвычайное положение

Власти греческого города Санторини объявили чрезвычайное положение (ЧП). Об этом сообщает «Российская газета».

Причиной ввода ЧП стал подземный толчок, ставший самым мощным за последние несколько дней — его магнитуда составила 5,2. При этом, ранее между Санторини и соседними островами зафиксировали несколько сотен подземных толчков различной силы. Как полагают сейсмологи, это может быть признаком надвигающегося крупного землетрясения, либо извержения вулкана.

Режим ЧП был объявлен до 3 марта. Как рассказал представитель греческого правительства Павлос Маринакис, на Санторини были отправлены дополнительные силы — пожарные, полиция, береговая охрана, а также военные и медики. Кроме того, на острове закрыли школы, а жителям рекомендовали избегать портов и больших скоплений в помещениях.