Болтон: конфликт на Украине быстро завершится из-за просчетов Трампа

Джон Болтон, экс-советник президента США по национальной безопасности, предположил, что Украина в ближайшее время может проиграть конфликт. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

В США раскрыли грозящий катастрофой для Киева просчет Трампа
© globallookpress.com

Напомним, что в 2022-2023 годах западные эксперты, общественные деятели, политики предрекали Украине безоговорочную победу. В 2024 году тональность выступлений значительно изменилась, в 2025 на Западе признали, что Киев победить не сможет.

«Боюсь, что у [президента США Дональда] Трампа действительно нет стратегического плана, как закончить [конфликт]», констатировал Болтон.

Аналитик пояснил, что для американского лидера завершение конфликта — просто сделка, а не часть политики или большой стратегии.

В Британии назвали дату завершения конфликта на Украине

Болтон разъяснил, что у президента России Владимира Путина и у Владимира Зеленского есть четкие представления о том, что каким они желают видеть исход конфликта для своих стран.

Вместе с тем, у Трампа нет такого представления, за исключением того, что он просто хочет, чтобы боевые действия завершились. Он добавил, что при таком подходе Киеву будет «очень сложно» и завершение конфликта произойдет «довольно быстро».