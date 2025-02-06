Джон Болтон, экс-советник президента США по национальной безопасности, предположил, что Украина в ближайшее время может проиграть конфликт. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Напомним, что в 2022-2023 годах западные эксперты, общественные деятели, политики предрекали Украине безоговорочную победу. В 2024 году тональность выступлений значительно изменилась, в 2025 на Западе признали, что Киев победить не сможет.

« Б о ю с ь , ч т о у [ п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а ] Т р а м п а д е й с т в и т е л ь н о н е т с т р а т е г и ч е с к о г о п л а н а , к а к з а к о н ч и т ь [ к о н ф л и к т ] » , — к о н с т а т и р о в а л Б о л т о н .

Аналитик пояснил, что для американского лидера завершение конфликта — просто сделка, а не часть политики или большой стратегии.

В Британии назвали дату завершения конфликта на Украине

Болтон разъяснил, что у президента России Владимира Путина и у Владимира Зеленского есть четкие представления о том, что каким они желают видеть исход конфликта для своих стран.

Вместе с тем, у Трампа нет такого представления, за исключением того, что он просто хочет, чтобы боевые действия завершились. Он добавил, что при таком подходе Киеву будет «очень сложно» и завершение конфликта произойдет «довольно быстро».