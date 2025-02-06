Болтон: конфликт на Украине быстро завершится из-за просчетов Трампа
Джон Болтон, экс-советник президента США по национальной безопасности, предположил, что Украина в ближайшее время может проиграть конфликт. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.
Напомним, что в 2022-2023 годах западные эксперты, общественные деятели, политики предрекали Украине безоговорочную победу. В 2024 году тональность выступлений значительно изменилась, в 2025 на Западе признали, что Киев победить не сможет.
«Боюсь, что у [президента США Дональда] Трампа действительно нет стратегического плана, как закончить [конфликт]», — констатировал Болтон.
Аналитик пояснил, что для американского лидера завершение конфликта — просто сделка, а не часть политики или большой стратегии.
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Болтон разъяснил, что у президента России Владимира Путина и у Владимира Зеленского есть четкие представления о том, что каким они желают видеть исход конфликта для своих стран.
Вместе с тем, у Трампа нет такого представления, за исключением того, что он просто хочет, чтобы боевые действия завершились. Он добавил, что при таком подходе Киеву будет «очень сложно» и завершение конфликта произойдет «довольно быстро».