Copernicus: январь 2025 года побил температурный рекорд
Средняя температура воздуха у поверхности Земли в январе составила 13,23 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем в истории метеонаблюдений, пишет климатическая служба ЕС Copernicus на официальном сайте ведомства.
Исследователи пояснили, что отчет был составлен на основе данных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.
«Январь 2025 года стал самым теплым январем для планеты, средняя температура у поверхности Земли составила 13,23 градуса Цельсия, на 0,79 градуса больше, чем в среднем в период с 1991 по 2020 год», — отметили климатологи.
По их данным, температура воздуха была на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня.
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Наиболее теплым январь выдался для Восточной Европы, в частности, европейской части России, Западной Сибири, Аляски и северо-восточных регионов Канады, констатировали исследователи.