Январь 2025 года побил температурный рекорд

Средняя температура воздуха у поверхности Земли в январе составила 13,23 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем в истории метеонаблюдений, пишет климатическая служба ЕС Copernicus на официальном сайте ведомства.

Исследователи пояснили, что отчет был составлен на основе данных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.

« Я н в а р ь 2 0 2 5 г о д а с т а л с а м ы м т е п л ы м я н в а р е м д л я п л а н е т ы , с р е д н я я т е м п е р а т у р а у п о в е р х н о с т и З е м л и с о с т а в и л а 1 3 , 2 3 г р а д у с а Ц е л ь с и я , н а 0 , 7 9 г р а д у с а б о л ь ш е , ч е м в с р е д н е м в п е р и о д с 1 9 9 1 п о 2 0 2 0 г о д » , — о т м е т и л и к л и м а т о л о г и .

По их данным, температура воздуха была на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня.

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Наиболее теплым январь выдался для Восточной Европы, в частности, европейской части России, Западной Сибири, Аляски и северо-восточных регионов Канады, констатировали исследователи.