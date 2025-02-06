Офис Трюдо оказался обесточен из-за неисправного кабеля

Полное отключение электропитания в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо 31 января вызвало серьезные перебои в работе правительства. Как сообщает агентство Bloomberg, инцидент произошел за день до запланированного, а затем отложенного, введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.

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Согласно заявлению представителя правительственного департамента информационных технологий Ника Уэллса, причиной отключения стала неисправность оптоволоконного кабеля. Уэллс также указал на отсутствие признаков кибератаки или других преднамеренных действий.

Перебои в работе компьютерной сети сделали невозможным использование рабочих компьютеров даже для выполнения элементарных задач. Сотрудники офиса премьер-министра были вынуждены перейти на общение по телефону.

В своих комментариях сотрудники выразили разочарование по поводу того, что неисправность одного кабеля привела к полному параличу работы целого учреждения.

На днях президент США Дональд Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран.