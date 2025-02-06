В Южной Осетии потребовали извинений от Грузии

Южная Осетия открыта к отношениям с Грузией, но она должна извиниться перед народом республики за содеянное и выплатить репарации. Об этом заявил посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев, передает РИА Новости.

Он указал, что республика «готова дружить с южным соседом, но только на условиях взаимного уважения».

« Н у ж н о у в а ж а т ь д р у г д р у г а » , — с к а з а л Г а с с и е в н а п о л я х в ы с т а в к и « П р о д э к с п о » .

По его словам, Грузия должна найти в себе силы извиниться перед Южной Осетией, выплатить ей репарации и признать независимость республики.

Напомним, что летом 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, разрушив часть ее столицы. РФ, защищая жителей республики, ввела туда войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Тогда же Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Грузия же до сих пор не признает их и считает своими регионами.