Белый дом: США обсуждают с партнерами план восстановления Газы

Администрация президента США Дональда Трампа уже начала обсуждать с партнерами из других стран возможность восстановления сектора Газа, на предстоящей неделе в Вашингтон прибудет король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа. Об этом заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

" А м е р и к а н с к и й н а р о д и з б р а л е г о (Трампа - прим. ТАСС) потому, что он по-другому смотрит на внешнеполитические проблемы, которые мучают наш мир уже много-много лет. Это отличная идея, и наши партнеры в регионе уже начали обсуждать ее с этой администрацией. На следующей неделе в Белый дом приедет король Бахрейна, и президент уже говорил со многими нашими партнерами и союзниками на Ближнем Востоке об этой возможности в Газе", - сказала Ливитт.