Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала правильным решением продолжать покупку газа у России после 2014 года. Ее слова приводит РИА Новости.

Выступая на мероприятии, организованном газетой Die Zeit, Меркель заявила, что «не было ошибкой еще несколько лет получать дешевый газ».

« А п о т о м б ы л о а б с о л ю т н о п р а в и л ь н о р а з о р в а т ь э н е р г е т и ч е с к и е о т н о ш е н и я с Р о с с и е й » , — д о б а в и л а о н а .

Меркель указала, что до конфликта с РФ Киев не выступал против поставок российского газа в Европу, желая лишь, чтобы он шел через Украину. Именно поэтому, по ее словам, Германия выступала за соглашение по газовому транзиту.

Также Меркель призвала европейские страны держаться вместе, учитывая обстановку в мире.

« К э т о м у я с т р е м и л а с ь т е 1 6 л е т , ч т о б ы л а в д о л ж н о с т и к а н ц л е р а » , — с к а з а л а о н а , п о д ч е р к н у в , ч т о о т н ы н е С Ш А н е б у д у т ч у в с т в о в а т ь с е б я в б е з о п а с н о с т и .

Напомним, что в ноябре 2024 года Берлин запретил принимать сжиженный газ из РФ «до дальнейшего уведомления». Эту меру там объяснили «защитой главных общественных интересов».