Меркель сделала заявление о покупке российского газа после 2014 года
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала правильным решением продолжать покупку газа у России после 2014 года. Ее слова приводит РИА Новости.
Выступая на мероприятии, организованном газетой Die Zeit, Меркель заявила, что «не было ошибкой еще несколько лет получать дешевый газ».
«А потом было абсолютно правильно разорвать энергетические отношения с Россией», — добавила она.
Меркель указала, что до конфликта с РФ Киев не выступал против поставок российского газа в Европу, желая лишь, чтобы он шел через Украину. Именно поэтому, по ее словам, Германия выступала за соглашение по газовому транзиту.
Также Меркель призвала европейские страны держаться вместе, учитывая обстановку в мире.
«К этому я стремилась те 16 лет, что была в должности канцлера», — сказала она, подчеркнув, что отныне США не будут чувствовать себя в безопасности.
Напомним, что в ноябре 2024 года Берлин запретил принимать сжиженный газ из РФ «до дальнейшего уведомления». Эту меру там объяснили «защитой главных общественных интересов».