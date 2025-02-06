Меркель сделала заявление о покупке российского газа после 2014 года

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала правильным решением продолжать покупку газа у России после 2014 года. Ее слова приводит РИА Новости.

Меркель сделала заявление о покупке российского газа после 2014 года
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Выступая на мероприятии, организованном газетой Die Zeit, Меркель заявила, что «не было ошибкой еще несколько лет получать дешевый газ».

«А потом было абсолютно правильно разорвать энергетические отношения с Россией», добавила она.

Меркель указала, что до конфликта с РФ Киев не выступал против поставок российского газа в Европу, желая лишь, чтобы он шел через Украину. Именно поэтому, по ее словам, Германия выступала за соглашение по газовому транзиту.

Также Меркель призвала европейские страны держаться вместе, учитывая обстановку в мире.

«К этому я стремилась те 16 лет, что была в должности канцлера», сказала она, подчеркнув, что отныне США не будут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, что в ноябре 2024 года Берлин запретил принимать сжиженный газ из РФ «до дальнейшего уведомления». Эту меру там объяснили «защитой главных общественных интересов».