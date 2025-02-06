Великобритания возглавит контактную группу по оказанию помощи Украине

Британский министр обороны Джон Хили возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины, созданную при бывшем президенте США Джо Байдене для оказания военной помощи Киеву. Об этом сообщает американский журнал Politico со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.

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« М и н и с т р о б о р о н ы В е л и к о б р и т а н и и Д ж о н Х и л и в о з г л а в и т в с т р е ч у с о ю з н и к о в К и е в а в ф о р м а т е К о н т а к т н о й г р у п п ы п о о б о р о н е У к р а и н ы в с р е д у , в п е р в ы е п р и н я в э с т а ф е т у у С Ш А » , — п и ш е т и з д а н и е .

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку военного контингента обеих стран на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.