Главарь киевского режима Владимир Зеленский снова заявил о своей готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но подчеркнул, что глава РФ якобы «боится» встречи с ним.

По словам просроченного президента Украины он готов к диалогу при условии, что будет понимание, чем закончится конфликт для его страны, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец» со ссылкой на издание «Страна.ua».

« Н о п р о б л е м а в т о м , ч т о Путин в принципе боится с со мной разговаривать», – утверждает Зеленский.

При этом призывы Москвы отменить указ о запрете на переговоры с Путиным Зеленский назвал «российским нарративом», уточнив, что указ о запрете на переговоры с Россией не затрагивает его лично.

Также главарь киевского режима выразил мнение, что принудить РФ к завершению конфликта сможет президент США Дональд Трамп.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», заместитель председателя комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ Андрей Климов объяснил, почему Зеленский не может юридически отменить введенный им запрет на переговоры с Россией.