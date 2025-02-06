Появилось фото пейджера, который Нетаньяху подарил Трампу

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман опубликовал фотографию пейджера, который глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме. Снимок он разместил у себя в Telegram-канале.

© Правительство Израиля

По словам Гендельмана, подаренный пейджер символизирует «решение Нетаньяху, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа террористической организации "Хезболла"».

« Э т а с т р а т е г и ч е с к а я о п е р а ц и я д е м о н с т р и р у е т с и л у , т е х н о л о г и ч е с к о е п р е в о с х о д с т в о и и з о б р е т а т е л ь н о с т ь Г о с у д а р с т в а И з р а и л ь в б о р ь б е с в р а г а м и » , — н а п и с а л о н .

На кадрах можно увидеть позолоченный пейджер, висящий на большом срезе дерева, который в свою очередь установлен на постаменте с именем адресата.

Нетаньяху подарил Трампу позолоченный пейджер

Ранее The Times of Israel сообщал, что Нетаньяху подарил Трампу два пейджера — обычный и золотой. В ответ Трамп назвал массовый взрыв пейджеров у членов «Хезболлы» осенью 2024 года «грандиозной операцией» и подарил премьер-министру Израиля фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».

Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года у представителей шиитского движения массово взрывались пейджеры и другие электронные средства. Взрывчатку в них заложили агенты израильской разведки «Моссад». В результате операции погибли 37 человек, еще более трех тысяч пострадали.