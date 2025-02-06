Появилось фото пейджера, который Нетаньяху подарил Трампу
Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман опубликовал фотографию пейджера, который глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме. Снимок он разместил у себя в Telegram-канале.
По словам Гендельмана, подаренный пейджер символизирует «решение Нетаньяху, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа террористической организации "Хезболла"».
«Эта стратегическая операция демонстрирует силу, технологическое превосходство и изобретательность Государства Израиль в борьбе с врагами», — написал он.
На кадрах можно увидеть позолоченный пейджер, висящий на большом срезе дерева, который в свою очередь установлен на постаменте с именем адресата.
Нетаньяху подарил Трампу позолоченный пейджер
Ранее The Times of Israel сообщал, что Нетаньяху подарил Трампу два пейджера — обычный и золотой. В ответ Трамп назвал массовый взрыв пейджеров у членов «Хезболлы» осенью 2024 года «грандиозной операцией» и подарил премьер-министру Израиля фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».
Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года у представителей шиитского движения массово взрывались пейджеры и другие электронные средства. Взрывчатку в них заложили агенты израильской разведки «Моссад». В результате операции погибли 37 человек, еще более трех тысяч пострадали.