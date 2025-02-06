Келлог прокомментировал слова Зеленского о не дошедших до Украины миллионах

В США знают, как расходовались средства на помощь Киеву, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не дошли до страны. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире шоу Rob Schmitt Tonight на Newsmax.

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« У н а с е с т ь д о в о л ь н о х о р о ш и й о т ч е т о т о м , к у д а о н и [ д е н ь г и ] и д у т » , — з а я в и л о н .

По его словам, Вашингтон поставил генеральных инспекторов на местах в Киеве и США.

По его словам, некоторое количество выделенных денег пошло на создание систем вооружения в США. Затем их отправляли на Украину.

Политик Келлог назвал дату, когда США огласят «мирный план» по Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выделенные Вашингтоном Киеву 200 миллиардов долларов на военную помощь не дошли. По его словам, Украина получила лишь более 75 миллиардов долларов.