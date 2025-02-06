Госдеп: корабли США смогут бесплатно проходить через Панамский канал

Корабли правительства Соединенных Штатов смогут теперь бесплатно проходить через Панамский канал. Так утверждают в госдепартаменте США, уточняя, что это "позволит каждый год экономить миллионы долларов" для американского бюджета.

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Пресс-релиз опубликован после недавнего визита госсекретаря Марко Рубио в Панаму. Проходящий по ее территории канал стал главной темой переговоров с учетом того, что президент США Дональд Трамп на своей инаугурации обвинил Китай в чрезмерном влиянии на эту артерию и заявил, что теперь американцы "забирают ее обратно". По итогам переговоров Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино никаких решений относительно самого канала не звучало, однако власти центральноамериканской страны все же сделали реверанс в адрес гостя, пообещав провести аудит местных портов, которыми управляют китайские компании. Кроме того, Мулино заявил, что Панама не будет продлевать участие в китайской инициативе в "Один пояс, один путь".

Однако теперь ведомство Рубио утверждает, что была достигнута и такая договоренность. По информации посольства Панамы на Кубе, за последние 26 лет власти США заплатили 25,4 млн долларов за проходы своих военных кораблей и подлодок по каналу. Существенной экономией для бюджета США таких денег назвать трудно, однако с точки зрения пиара Рубио вполне может преподнести это начальнику как победу на внешнеполитическом поприще.

Только вот для администрации Панамского канала заявление американского госдепартамента, похоже, стало сюрпризом. Там заявили, что никаких изменений в тарифы для судов правительства США не вносили. Вместе с тем в администрации сообщили, что открыты для диалога с Вашингтоном по условиям прохода американских военных кораблей. Власти Панамы ситуацию не комментировали.