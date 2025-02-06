Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп оценил текущий прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине
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Во время мероприятий Национального молитвенного завтрака в гостинице Washington Hilton Трамп заявил, что в данный момент в этом вопросе есть определенный прогресс. Он также добавил, что его администрация предпринимает усилия по остановке конфликта.

«Мы очень напряженно работаем. И, думаю, добиваемся прогресса в том, чтобы обеспечить остановку этого», заявил он.

Помимо этого Трамп пообещал и дальше заниматься миротворческой деятельностью, поскольку в Библии сказано, что «блаженны миротворцы».

«И в этом смысле я надеюсь, что моим самым главным наследием в конечном итоге будет то, что я стану известен как миротворец и объединитель. Надеюсь, это будет соответствовать действительности», добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США могли бы восстановить сектор Газа.