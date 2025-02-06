Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп оценил текущий прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Во время мероприятий Национального молитвенного завтрака в гостинице Washington Hilton Трамп заявил, что в данный момент в этом вопросе есть определенный прогресс. Он также добавил, что его администрация предпринимает усилия по остановке конфликта.

« М ы о ч е н ь н а п р я ж е н н о р а б о т а е м . И , д у м а ю , д о б и в а е м с я п р о г р е с с а в т о м , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь о с т а н о в к у э т о г о » , — з а я в и л о н .

Помимо этого Трамп пообещал и дальше заниматься миротворческой деятельностью, поскольку в Библии сказано, что «блаженны миротворцы».

« И в э т о м с м ы с л е я н а д е ю с ь , ч т о м о и м с а м ы м г л а в н ы м н а с л е д и е м в к о н е ч н о м и т о г е б у д е т т о , ч т о я с т а н у и з в е с т е н к а к м и р о т в о р е ц и о б ъ е д и н и т е л ь . Н а д е ю с ь , э т о б у д е т с о о т в е т с т в о в а т ь д е й с т в и т е л ь н о с т и » , — д о б а в и л Т р а м п .

Ранее Трамп заявил, что США могли бы восстановить сектор Газа.