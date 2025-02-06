Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп оценил текущий прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Во время мероприятий Национального молитвенного завтрака в гостинице Washington Hilton Трамп заявил, что в данный момент в этом вопросе есть определенный прогресс. Он также добавил, что его администрация предпринимает усилия по остановке конфликта.
«Мы очень напряженно работаем. И, думаю, добиваемся прогресса в том, чтобы обеспечить остановку этого», — заявил он.
Помимо этого Трамп пообещал и дальше заниматься миротворческой деятельностью, поскольку в Библии сказано, что «блаженны миротворцы».
«И в этом смысле я надеюсь, что моим самым главным наследием в конечном итоге будет то, что я стану известен как миротворец и объединитель. Надеюсь, это будет соответствовать действительности», — добавил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что США могли бы восстановить сектор Газа.