В Британии назвали дату завершения конфликта на Украине

В открытом доступе появились планы президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, пишет британская Daily Mail.

По данным газеты, Трамп намеревается оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с тем, чтобы убедить его согласиться на прекращение огня с Россией к Пасхе, 20 апреля.

Планы подразумевают запрет на вступление Украины в НАТО, требование к Киеву признать российский суверенитет над взятыми под контроль территориями.

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В документе также отмечается, что украинские войска следует вывести из Курской области, а европейский контингент — ввести для для патрулирования демилитаризованной зоны.

В планах подробно изложена дорожная карта завершения конфликта. На начало февраля «назначены» переговоры Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина, на начало марта — встреча лидеров, на апрель — официальное заявление о прекращении огня, на 9 мая — публикация декларации о завершении конфликта.

Кроме того, предполагается проведение масштабной Международной мирной конференции.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что конфликт на Украине, при посредничестве американской администрации, может быть урегулирован в апреле, к Пасхе.

Напомним, что в 2025 году католики, протестанты и православные отмечают Пасху в один день — 20 апреля.