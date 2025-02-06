Сотрудники ведомства Маска получили доступ к секретным данным

Сотрудники департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, получили доступ к секретным данным миллионов госслужащих. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, речь идет о данных из управления кадровой службы США, которые содержат засекреченную информацию об адресах, зарплатах, номерах соцстрахования и именах сотрудников разных ведомств, занимающих важные посты в сфере безопасности.

« А д м и н и с т р а т и в н ы й д о с т у п к н и м п о л у ч и л и п о м е н ь ш е й м е р е ш е с т ь ч л е н о в к о м а н д ы D O G E , н е к о т о р ы м и з к о т о р ы х в с е г о ч у т ь з а 2 0 . Э т о п р о и з о ш л о в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х д н е й п о с л е и н а у г у р а ц и и Т р а м п а в п р о ш л о м м е с я ц е . П о л у ч е н н ы й с о т р у д н и к а м и д е п а р т а м е н т а д о с т у п п о з в о л я е т и м у с т а н а в л и в а т ь и м о д и ф и ц и р о в а т ь п р о г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е н а о б о р у д о в а н и и , п о с т а в л я е м о м п р а в и т е л ь с т в о м , а т а к ж е к о п и р о в а т ь и л и м е н я т ь и н ф о р м а ц и ю о с о т р у д н и к а х в е д о м с т в » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Данный факт вызвал обеспокоенность у ряда чиновников в связи с возможными нарушениями или злоупотреблением этими записями со стороны администрации Трампа и его самого.

« О н и м о г л и б ы с д е л а т ь н о в ы й ф а й л в з а п и с и к а к о г о - т о р а б о т н и к а , о н и м о г л и б ы и з м е н и т ь з а п и с ь . О н и м о г л и б ы у д а л и т ь е е и з б а з ы д а н н ы х , э к с п о р т и р о в а т ь д а н н ы е о б о в с е х н ы н е ш н и х и л и б ы в ш и х с о т р у д н и к а х н а к а к о й - н и б у д ь н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы й с е р в е р , к с е б е , н а G o o g l e D r i v e и л и о т п р а в и т ь д р у г о й с т р а н е » , — с к а з а л о д н и и з ч и н о в н и к о в , п о ж е л а в ш и й о с т а т ь с я а н о н и м н ы м .

При этом WP указывает, что ни один из чиновников не сказал, что видел, как работники департамента Маска «занимались подобным».

Ранее Bloomberg сообщало, что DOGE получил доступ к платежным и контрактным системам центров Medicare и Medicaid (CMS) с целью выявления мошенничества и неэффективных расходов.