Сотрудники ведомства Маска получили доступ к секретным данным госслужащих США
Сотрудники департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, получили доступ к секретным данным миллионов госслужащих. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, речь идет о данных из управления кадровой службы США, которые содержат засекреченную информацию об адресах, зарплатах, номерах соцстрахования и именах сотрудников разных ведомств, занимающих важные посты в сфере безопасности.
«Административный доступ к ним получили по меньшей мере шесть членов команды DOGE, некоторым из которых всего чуть за 20. Это произошло в течение нескольких дней после инаугурации Трампа в прошлом месяце. Полученный сотрудниками департамента доступ позволяет им устанавливать и модифицировать программное обеспечение на оборудовании, поставляемом правительством, а также копировать или менять информацию о сотрудниках ведомств», — говорится в тексте.
Данный факт вызвал обеспокоенность у ряда чиновников в связи с возможными нарушениями или злоупотреблением этими записями со стороны администрации Трампа и его самого.
«Они могли бы сделать новый файл в записи какого-то работника, они могли бы изменить запись. Они могли бы удалить ее из базы данных, экспортировать данные обо всех нынешних или бывших сотрудниках на какой-нибудь неправительственный сервер, к себе, на Google Drive или отправить другой стране», — сказал одни из чиновников, пожелавший остаться анонимным.
При этом WP указывает, что ни один из чиновников не сказал, что видел, как работники департамента Маска «занимались подобным».
Ранее Bloomberg сообщало, что DOGE получил доступ к платежным и контрактным системам центров Medicare и Medicaid (CMS) с целью выявления мошенничества и неэффективных расходов.