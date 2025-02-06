На Украине возбудили дело против Таисии Повали

Украинские правоохранительные органы передали в суд уголовное дело в отношении певицы Таисии Повалий. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области Украины. Повалий обвиняется в «коллаборационной деятельности и публичных призывах к агрессивной войне».

« В с у д п е р е д а н о д е л о э к с - н а р д е п а и п е в и ц ы Т а и с и и П о в а л и й , к о т о р а я у е х а л а в Р Ф » , — с о о б щ а е т и з д а н и е « С т р а н а . u a » с о с с ы л к о й н а с л е д с т в и е .

Ее обвиняют в том, что она оправдывает цели и задачи специальной военной операции России. Согласно тексту, уголовное производство в отношении Повалий находится на рассмотрении прокуратуры Винницкой области Украины.

Переехавшая в Россию Таисия Повалий купила дом в ипотеку

В 2014 году Таисия Повалий уехала в Россию, а в 2023 году получила российское гражданство. На Украине ее лишили звания народной артистки, которое было присвоено ей в 1997 году, и в октябре 2022 года против нее были введены санкции. В феврале 2024 годаСлужба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения певице Таисии Повалий по трем уголовным статьям.