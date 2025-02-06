В МИД КНР заявили, что с момента выдвижения инициативы «Пояс и путь» в 2013 году сферы и границы сотрудничества постоянно расширялись, благодаря чему инициатива стала популярным международным общественным благом и платформой сотрудничества. Таким образом в МИД КНР прокомментировали заявления США по вопросу Панамского канала, которые намеренно исказили, совершив клеветнические нападки на соответствующее сотрудничество.

По словам официального представителя Линь Цзяня, на протяжении более чем десяти лет сотрудничества в рамках «Пояса и пути» стороны придерживаются «духа Шелкового пути».

« В н а с т о я щ е е в р е м я с о т р у д н и ч е с т в о м е ж д у Китаем и Панамой в рамках "Пояса и пути" осуществляется в нормальном ключе и непрерывно приносит весомые результаты», - подчеркнул китайский дипломат.

Официальный представитель выразил надежду, что соответствующая сторона укрепит свою уверенность, будет сопротивляться внешнему вмешательству и примет правильное решение, учитывая общие интересы двусторонних отношений, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».