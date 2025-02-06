Китай осудил заявления США по вопросу Панамского канала

В МИД КНР заявили, что с момента выдвижения инициативы «Пояс и путь» в 2013 году сферы и границы сотрудничества постоянно расширялись, благодаря чему инициатива стала популярным международным общественным благом и платформой сотрудничества. Таким образом в МИД КНР прокомментировали заявления США по вопросу Панамского канала, которые намеренно исказили, совершив клеветнические нападки на соответствующее сотрудничество.

Китай осудил заявления США по вопросу Панамского канала
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По словам официального представителя Линь Цзяня, на протяжении более чем десяти лет сотрудничества в рамках «Пояса и пути» стороны придерживаются «духа Шелкового пути».

«В настоящее время сотрудничество между Китаем и Панамой в рамках "Пояса и пути" осуществляется в нормальном ключе и непрерывно приносит весомые результаты», - подчеркнул китайский дипломат.

Официальный представитель выразил надежду, что соответствующая сторона укрепит свою уверенность, будет сопротивляться внешнему вмешательству и примет правильное решение, учитывая общие интересы двусторонних отношений, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».

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