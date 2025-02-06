Трамп создаст комиссию против антихристианских предрассудков

Трамп хочет создать комиссию против антихристианских предрассудков
Президент США Дональд Трамп хочет создать комиссию, которая будет бороться с антихристианскими предрассудками. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время выступления на национальном молитвенном завтраке. По словам Трампа, он собирается в ближайшее время подписать соответствующий указ, который будет предусматривать создание комиссии «по религиозной свободе».
«Я объявляю, что создам совершенно новую президентскую комиссию по религиозной свободе. Это будет очень большое дело, которое будет неустанно работать над защитой этого самого фундаментального права», — заявил он.
Помимо этого Трамп также добавил, что собирается назначить генерального прокурора США Пэм Бонди главой новой рабочей группы — она будет бороться с антихристианскими предубеждениями.
Ранее Трамп заявил, что хочет построить в Белом доме бальный зал.