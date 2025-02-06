Трамп создаст комиссию против антихристианских предрассудков

Президент США Дональд Трамп хочет создать комиссию, которая будет бороться с антихристианскими предрассудками. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время выступления на национальном молитвенном завтраке. По словам Трампа, он собирается в ближайшее время подписать соответствующий указ, который будет предусматривать создание комиссии «по религиозной свободе».

« Я о б ъ я в л я ю , ч т о с о з д а м с о в е р ш е н н о н о в у ю п р е з и д е н т с к у ю к о м и с с и ю п о р е л и г и о з н о й с в о б о д е . Э т о б у д е т о ч е н ь б о л ь ш о е д е л о , к о т о р о е б у д е т н е у с т а н н о р а б о т а т ь н а д з а щ и т о й э т о г о с а м о г о ф у н д а м е н т а л ь н о г о п р а в а » , — з а я в и л о н .

Помимо этого Трамп также добавил, что собирается назначить генерального прокурора США Пэм Бонди главой новой рабочей группы — она будет бороться с антихристианскими предубеждениями.

Ранее Трамп заявил, что хочет построить в Белом доме бальный зал.