Меркель назвали матерью АдГ

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель «матерью» правой партии «Альтернатива для Германии» и «многих проблем в стране». Ее слова приводит ТАСС.

Ранее Меркель заявила, что не считает ошибочной миграционную политику страны последних десяти лет. По ее словам, рост числа беженцев в ФРГ за время ее пребывания на посту способствовал увеличению популярности АдГ.

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Комментируя это, Вагенкнехт назвала правильным помогать людям, которые спасаются от гражданской войны, но Меркель стала первой, кто «допустил полную потерю контроля над миграцией». Она считает, что наивное «мы справимся» экс-канцлера потерпело крах перед лицом реальности.