Посольство России в Бангладеш предупредило россиян

Посольство России в Бангладеш в своем Telegram-канале предупредило россиян о протестных акциях в стране.

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« В Б а н г л а д е ш п р о д о л ж а ю т с я с п о р а д и ч е с к и е п р о т е с т н ы е а к ц и и , с о п р о в о ж д а ю щ и е с я п е р е к р ы т и е м д о р о г , м а с с о в ы м и ш е с т в и я м и , и н о г д а — в а н д а л и з м о м » , — о т м е т и л и в д и п л о м а т и ч е с к о й м и с с и и .

Там рекомендовали россиянам, проживающим в крупных городах, в частности в столице, Дакке, следить за новостями и избегать кварталов, в которых запланированы акции.

30 декабря 2024 года сообщалось, что Вооруженные силы Бангладеш достигли соглашения с армией Пакистана о проведении обучения военных, что станет первым случаем военного сотрудничества после войны за независимость Бангладеш от Индии в 1971 году. С соответствующим предложением к Бангладеш обратился председатель Объединенного комитета начальников штабов армии Пакистана генерал Самшад Мирза. По данным источников, обучение начнется в феврале в военном городке Мименсингх.