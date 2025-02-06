В действиях Трампа по USAID усмотрели попытку содействия РФ

Конгрессмены-демократы в США видят в решении американского президента Дональда Трампа заморозить помощь другим государствам в рамках программ Агентства по международному развитию (USAID) попытку содействия России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил член комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин, передает РИА Новости.

В первый день своего президентства Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи USAID на 90 дней. После этого новый департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, начал в отношении агентства расследование, уличив его в финансировании Politico и других СМИ. В результате Маск назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». Позже он заявил, что Трамп согласен закрыть агентство и департамент «уже находится в процессе» этого.

« У п р е з и д е н т а Т р а м п а е с т ь в р е м я п е р е с м о т р е т ь э т о т ш а г — е с л и , к о н е ч н о , е г о ц е л ь ю н е я в л я е т с я п о м о щ ь Р о с с и и » , — п р о к о м м е н т и р о в а л э т о Ш а х и н .

По его мнению, заморозка помощи Киеву может дать РФ преимущество в возможных переговорах по урегулированию на Украине.