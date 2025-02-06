В действиях Трампа по USAID усмотрели попытку содействия РФ
Конгрессмены-демократы в США видят в решении американского президента Дональда Трампа заморозить помощь другим государствам в рамках программ Агентства по международному развитию (USAID) попытку содействия России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил член комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин, передает РИА Новости.
В первый день своего президентства Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи USAID на 90 дней. После этого новый департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, начал в отношении агентства расследование, уличив его в финансировании Politico и других СМИ. В результате Маск назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». Позже он заявил, что Трамп согласен закрыть агентство и департамент «уже находится в процессе» этого.
«У президента Трампа есть время пересмотреть этот шаг — если, конечно, его целью не является помощь России», — прокомментировал это Шахин.
По его мнению, заморозка помощи Киеву может дать РФ преимущество в возможных переговорах по урегулированию на Украине.