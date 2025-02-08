В США запланировали празднование 80-летия Победы

Генеральное консульство России в Нью-Йорке запланировало провести праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил генконсул Александр Захаров, его слова передает РИА Новости.

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« Э т о т г о д я в л я е т с я о с о б ы м , о н з н а м е н у е т с о б о й 8 0 - л е т и е П о б е д ы в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е . С о в м е с т н о с в е т е р а н с к и м и о р г а н и з а ц и я м и о к р у г а м ы п л а н и р у е м п р о в е с т и р я д м е р о п р и я т и й , п о с в я щ е н н ы х э т о й и с т о р и ч е с к о й д а т е » , — о т м е т и л д и п л о м а т .

21 января помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российского лидера Владимира Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. В Кремле уточнили, что мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине.

14 декабря прошлого года президент Сербии Александр Вучич рассказал о своей договоренности с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посетить парад Победы в Москве.