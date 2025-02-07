Посол: мечты НАТО о превращении Балтики во «внутреннее озеро» альянса не сбудутся

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что планы НАТО о превращении Балтийского моря во «внутреннее озеро» альянса не сбудутся. По его словам, у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать эти мечты несбыточными.

Посол: мечты НАТО о превращении Балтики во «внутреннее озеро» альянса не сбудутся
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«... попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями», подчеркнул дипломат.

Патрушев указал на попытки НАТО блокировать РФ на Балтике

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что НАТО хочет блокировать порты Ленинградской и Калининградской областей.

Также посол России в Бельгии Александр Токовинин заявлял, что Россия примет меры в ответ на операцию НАТО в Балтийском море.

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