Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что планы НАТО о превращении Балтийского моря во «внутреннее озеро» альянса не сбудутся. По его словам, у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать эти мечты несбыточными.

« . . . п о п ы т к и и д т и п о э т о м у п у т и ч р е в а т ы н е п р е д с к а з у е м ы м и п о с л е д с т в и я м и » , — подчеркнул дипломат.

Патрушев указал на попытки НАТО блокировать РФ на Балтике

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что НАТО хочет блокировать порты Ленинградской и Калининградской областей.

Также посол России в Бельгии Александр Токовинин заявлял, что Россия примет меры в ответ на операцию НАТО в Балтийском море.