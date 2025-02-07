Посол: мечты НАТО о превращении Балтики во «внутреннее озеро» альянса не сбудутся
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что планы НАТО о превращении Балтийского моря во «внутреннее озеро» альянса не сбудутся. По его словам, у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать эти мечты несбыточными.
«... попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул дипломат.
Патрушев указал на попытки НАТО блокировать РФ на Балтике
Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что НАТО хочет блокировать порты Ленинградской и Калининградской областей.
Также посол России в Бельгии Александр Токовинин заявлял, что Россия примет меры в ответ на операцию НАТО в Балтийском море.