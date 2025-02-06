Нидерланды передали Украине лабораторию для расследования «военных преступлений»

Власти Нидерландов поставили на Украину передвижную лабораторию для расследования «военных преступлений».

Нидерланды передали Украине лабораторию для расследования «военных преступлений»
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Об этом в четверг, 6 февраля, заявил глава Министерства обороны королевства Рубен Брекелманс. Он отметил, что мобильна лаборатория состоит из 13 контейнеров и технического оборудования.

«Это позволит проводить анализ следов ДНР и отпечатков пальцев», написал Брекелманс на своей странице в соцсети X.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о передаче Киеву очередной партии истребителей F-16 от Нидерландов.

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