Нидерланды передали Украине лабораторию для расследования «военных преступлений»

Власти Нидерландов поставили на Украину передвижную лабораторию для расследования «военных преступлений».

Об этом в четверг, 6 февраля, заявил глава Министерства обороны королевства Рубен Брекелманс. Он отметил, что мобильна лаборатория состоит из 13 контейнеров и технического оборудования.

« Э т о п о з в о л и т п р о в о д и т ь а н а л и з с л е д о в Д Н Р и о т п е ч а т к о в п а л ь ц е в » , — написал Брекелманс на своей странице в соцсети X.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о передаче Киеву очередной партии истребителей F-16 от Нидерландов.