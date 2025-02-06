Келлог: план США по Украине не представят на следующей неделе

План президента США по урегулированию конфликта на Украине не будет представлен им на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник американского главы по Украине Кит Келлог, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США представят свой план по урегулированию конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

« Н е т , э т о г о н е б у д е т . Ч е л о в е к , к о т о р ы й м о ж е т п р е д с т а в и т ь п л а н п о у р е г у л и р о в а н и ю — э т о п р е з и д е н т С Ш А , а н е К и т К е л л о г . Н о э т о г о н е п р о и з о й д е т н а с л е д у ю щ е й н е д е л е » , — с к а з а л с п е ц п о с л а н н и к а м е р и к а н с к о г о г л а в ы .

Ранее Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия «между мизерными и нулевыми». Он выразил уверенность, что «этого не произойдет».