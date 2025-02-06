Окружение Трампа считает его слова о захвате Газы шуткой
Окружение президента США Дональда Трампа считает его слова о взятии под контроль сектора Газа шуткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
Ранее Трамп заявил о том, что США может взять под свой контроль сектор Газа. При этом источник сообщает, что окружение президента относится к этим словам как к шутке, либо «политической уловке».
«Он месяцами обсуждал эту идею — взятие под контроль США сектора Газа — с советниками, часть которых считали это уловкой для переговоров, чтобы дать израильским лидерам больше рычагов давления на ХАМАС, пока они пытаются превратить хрупкое прекращение огня в прочный мир», — сообщает издание.
Один из собеседников агентства также уточнил, что такие высказывания Трампа призваны поскорее посадить стороны конфликта за стол переговоров.
«Те, кто обращал на это внимание, уцепились за это и говорили, что он сейчас надел свою шляпу хозяина отеля. Газа — это лучшая недвижимость для отеля Трампа. В республиканских кругах это стало дежурной шуткой», — рассказал он.
Ранее Трамп заявил, что США возьмут под контроль Газу, чтобы сделать из нее «новую Ривьеру».