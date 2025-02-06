Окружение Трампа считает его слова о захвате Газы шуткой

Окружение президента США Дональда Трампа считает его слова о взятии под контроль сектора Газа шуткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Окружение Трампа считает его слова о захвате Газы шуткой
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Ранее Трамп заявил о том, что США может взять под свой контроль сектор Газа. При этом источник сообщает, что окружение президента относится к этим словам как к шутке, либо «политической уловке».

«Он месяцами обсуждал эту идею взятие под контроль США сектора Газа с советниками, часть которых считали это уловкой для переговоров, чтобы дать израильским лидерам больше рычагов давления на ХАМАС, пока они пытаются превратить хрупкое прекращение огня в прочный мир», сообщает издание.

Один из собеседников агентства также уточнил, что такие высказывания Трампа призваны поскорее посадить стороны конфликта за стол переговоров.

«Те, кто обращал на это внимание, уцепились за это и говорили, что он сейчас надел свою шляпу хозяина отеля. Газа это лучшая недвижимость для отеля Трампа. В республиканских кругах это стало дежурной шуткой», рассказал он.

Ранее Трамп заявил, что США возьмут под контроль Газу, чтобы сделать из нее «новую Ривьеру».