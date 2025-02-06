Окружение Трампа считает его слова о захвате Газы шуткой

Окружение президента США Дональда Трампа считает его слова о взятии под контроль сектора Газа шуткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Ранее Трамп заявил о том, что США может взять под свой контроль сектор Газа. При этом источник сообщает, что окружение президента относится к этим словам как к шутке, либо «политической уловке».

« О н м е с я ц а м и о б с у ж д а л э т у и д е ю — в з я т и е п о д к о н т р о л ь С Ш А с е к т о р а Г а з а — с с о в е т н и к а м и , ч а с т ь к о т о р ы х с ч и т а л и э т о у л о в к о й д л я п е р е г о в о р о в , ч т о б ы д а т ь и з р а и л ь с к и м л и д е р а м б о л ь ш е р ы ч а г о в д а в л е н и я н а Х А М А С , п о к а о н и п ы т а ю т с я п р е в р а т и т ь х р у п к о е п р е к р а щ е н и е о г н я в п р о ч н ы й м и р » , — с о о б щ а е т и з д а н и е .

Один из собеседников агентства также уточнил, что такие высказывания Трампа призваны поскорее посадить стороны конфликта за стол переговоров.

« Т е , к т о о б р а щ а л н а э т о в н и м а н и е , у ц е п и л и с ь з а э т о и г о в о р и л и , ч т о о н с е й ч а с н а д е л с в о ю ш л я п у х о з я и н а о т е л я . Г а з а — э т о л у ч ш а я н е д в и ж и м о с т ь д л я о т е л я Т р а м п а . В р е с п у б л и к а н с к и х к р у г а х э т о с т а л о д е ж у р н о й ш у т к о й » , — р а с с к а з а л о н .

Ранее Трамп заявил, что США возьмут под контроль Газу, чтобы сделать из нее «новую Ривьеру».